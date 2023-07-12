Истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета у границ России

Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для недопущения нарушения государственной границы России самолетом патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цель была обнаружена над акваторией Баренцева моря.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что российский истребитель выполнил работу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два истребителя Су-27 ВС России сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два самолета «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем.