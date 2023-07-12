Столтенберг: никто не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 69 0

Стране оставалось «два шага» до интеграции с клубом, однако сегодня дистанция сократилась до одного.

Столтенберг: никто не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в НАТО

Фото: Reuters / INTS KALNINS

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В НАТО не намерены вести переговоры с российской стороной по вопросу вступления Украины в Альянс. Об этом генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг сообщил в рамках выступления на итоговой пресс-конференции саммита в Вильнюсе.

Журналисты поинтересовались у него, собираются ли в НАТО обсуждать с Москвой тему интеграции Незалежной в Североатлантический альянс, на что европейский политик заявил, что переговоры с целью поиска мирных путей урегулирования конфликта Москвы и Киева пройдут лишь тогда, когда украинская сторона будет к ним готова. Именно для этого, заметил он, Запад и продолжает военную помощь стране.

Столтенберг отметил, что сегодня главная цель — это усилить позиции Украины, чтобы она могла приступить к переговорам в более выгодном для нее положении. Он добавил, что в НАТО позитивно реагируют на инициативы союзников поставлять киевскому режиму современное оружие, в том числе ракеты большой дальности работы.

«Мы хотим, чтобы они были сильнее за столом переговоров, а не то, чтобы НАТО вела переговоры за Украину», — прокомментировал Столтенберг.

Генсек организации заключил, что сейчас Украина приблизилась к вступлению в НАТО, как никогда ранее. Из-за отмены плана действий, необходимого для вступления в Альянс для Украины, стране осталось сделать не два шага, а один, подчеркнул Столтенберг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США объяснили, почему Украину сегодня не принимают в НАТО.

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