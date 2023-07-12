Минобороны опубликовало кадры переданной техники от ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» передала более 2,5 тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия, а также танки и другую тяжелую технику Вооруженным силам РФ. Кадры опубликовало Минобороны.

Так, компания передала российской армии танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильную технику и стрелковое вооружение.