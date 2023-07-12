«Для немедленной обороны»: НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52 0

Дуда: НАТО может перебросить в Польшу 100 тысяч солдат при возникновении угрозы

«Для немедленной обороны»: НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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На полях саммита была озвучена мысль, что все принятые решения направлены на достижение мира и защиту собственных интересов.

В НАТО приняли соглашения, которые при возникновении необходимости позволят перебросить в Польшу порядка 100 тысяч подготовленных боевиков военного блока. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам саммита Альянса в Вильнюсе сообщил президента страны Анджей Дуда.

Польский лидер допустил такой сценарий в случае возникновения реальных угроз для государства. Он считает, что натовские солдаты помогли бы, например, при нападении извне на Брестские ворота.

«На нашу территорию могло бы быть направлено около 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», — прокомментировал Дуда.

В ходе пресс-конференции председатель правительства Испании Педро Санчес также сообщил, что королевство намерено усилить восточный фланг НАТО и направить туда 950 военнослужащих. По его словам, 250 боевиков отправятся для присутствия в румынской боевой группе и еще 700 — возглавят боевую группу в Словакии.

Ранее 5-tv.ru писал, что никто не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в НАТО.

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