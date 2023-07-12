Эрдоган сообщил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

За время действия соглашения на мировые рынки было доставлено 33 миллиона тонн продовольствия.

Эрдоган сообщил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что главой РФ Владимиром Путиным были озвучены некоторые предложения по зерновой сделке. Они находятся на этапе обсуждений, заявил турецкий лидер, поводя итоги состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.

Эрдоган отметил, что инициатива уже была дважды продлена. Очередной срок ее продления закончится на следующей неделе. За все время действия сделки на мировые рынки поступило 33 миллиона тонн продовольствия.

Президент Турции добавил, что уже проговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским о возможность продления сделки, и тот выступил «за». Также Эрдоган побеседовал с Путиным. Со стороны российского лидера поступили некоторые предложения, подчеркнул он.

«Данные предложения обсуждаются», — прокомментировал Эрдоган.

В заключение он заявил, что продолжит работать над будущим зернового коридора с обеими сторонами соглашения — Москвой и Киевом

В грядущий понедельник, 17 июля, истекает очередной срок продления зерновой сделки. В Кремле отметили, что решение Москвы будет объявлено заблаговременно. Вместе с тем, Путин допускал возможность выхода из соглашения. Российская сторона неоднократно указывала на невыполнение ее условий, которые являются основаниями для продления инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку.

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