Кремль назвал Абу-Даби возможной площадкой для нового раунда переговоров

На фоне провокаци, а также атак киевского режима на гражданские объекты в России, рано говорить о каких-либо соглашениях, не важно, энергетических или зерновых. Об этом заявил журналистам пресс-секратарь Президента Дмитрий Песков.

Однако Москва всегда открыта для диалога. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков назвал возможной площадкой для переговоров — Абу-Даби. Не исключил этого и Дмитрий Песков, но подчеркнул, что окончательно место и время не определены и зависят от множества факторов.

«Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность, говорили о том, что они готовы предоставлять свои добрые услуги, быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам это импонирует, мы высоко ценим такую готовность Объединённых Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдём к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты, Абу-Даби в частности, будут на повестке дня как место проведения», — сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос «Известий», Дмитрй Песков подчеркнул: Европа полностью устранилась от контактов с Кремлём и не подает признаков готовности хоть как-то поучаствовать в диалоге. Хотя в принципе за столом европейцев никто и не ждет. Предпочтительный формат, как уже было заявлено Вашингтоном, трёхсторонний — Россия — Украина — США.