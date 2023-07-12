Ведет по-хамски, материт врачей: сыну Ефремова сделали последнюю операцию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28 0

Сыну Ефремова Николаю сделали последнюю операцию на руке

Ведет по-хамски, материт врачей: сыну Ефремова сделали последнюю операцию

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Состояние актера театра продолжает вызывать опасения у врачей.

Состояние Николая Ефремова остается тяжелым, сообщает осведомленный источник 5-tv.ru. При этом, а также при всем вкладе специалистов в его восстановление, сын знаменитого артиста ведет себя неподобающим образом: он ведет себя по-хамски и материт врачей.

Актеру театра 11 июля провели последнюю операцию на руке: сделали линейный разрез на локтевом суставе, что позволило врачам выявить многооскольчатый характер перелома. Также была обнаружена гематома, ее успешно удалили. На месте перелома поставили временную фиксацию спицами, а также наложили пластину.

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Известно, что это последняя операция, которую сделали актеру в медучреждении.

30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. При госпитализации он был в сознании и сказал медикам, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

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По предварительным данным, в момент падения актер не находился в алкогольном или наркотическом опьянении. В результате падения он получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию.

В общем врачи диагностировали у Николая перелом костей таза, бедра и локтя. Также после операций у него начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей. В первый день госпитализации врачам пришлось даже ввести артиста в медикаментозную кому.

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