«Голоса в голове»: почему выпавший из окна сын Ефремова был на учете в психбольнице

По словам друзей звездного наследника, он хороший и умный человек, но есть нюансы.

Сына актера Михаила Ефремова Николай находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его госпитализировали после падения с третьего этажа. Актер страдал душевными заболеваниями и неоднократно обращался за помощью в медицинские учреждения, сообщает издание МК.

По данным издания, еще в июне 2021 года Ефремова-младшего доставляли в психиатрическую больницу имени Алексеева. У мужчины были галлюцинации, он проявлял агрессию.

В апреле этого года он снова обратился к медикам. По предварительной версии, из-за употребления неуказанного вредоносного вещества. Однако лечение не дало положительных результатов.

Крайне тяжелая травма: может ли сын Ефремова остаться инвалидом после падения с высоты

Весной этого года мужчина исчез, обнаружили его через несколько дней поисков в наркологической клинике, куда его доставили сотрудники полиции. Его нашли нетрезвым и избитым на улице. Позднее пациент рассказал, что у него произошел конфликт с таксистом, тот не поверил, что мужчина сын актера Михаила Ефремова.

По словам друзей, Николай Ефремов - хороший и умный человек. Ровно до того момента, как выпьет.

«Причем надо ему немного. После этого он становится другим человеком», — рассказал один из друзей Ефремова на условиях анонимности.

Супруга артиста постоянно борется за мужа, уговаривает закодироваться. Но в минуты обострения болезни она уезжает из дома вместе с ребенком. В ночь на четверг, когда случилась трагедия, ее также не было дома.

Читайте также Родовое проклятье династии Ефремовых: какие беды преследуют знаменитую семью

По предварительным данным, в момент падения актер не находился в алкогольном или наркотическом опьянении. По всей видимости, спрыгнуть из окна ему могли сказать «голоса в голове».

Звездный наследник выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. При госпитализации он был в сознании и сказал медикам, что упал случайно, претензий ни к кому не имеет.

В результате падения мужчина получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию. Сейчас он находится в медикаментозной коме.

Сотрудники полиции намерены проверить информацию о возможной сопричастности к падению Ефремова третьих лиц. У него был нелицеприятный круг общения, среди которых были алкоголики и, возможно, мошенники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Михаила Ефремова приводил домой подозрительных личностей.