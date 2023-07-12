Ковальчук указал на важность оказания помощи библиотекам из новых регионов РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Попечительского совета Российской национальной библиотеки. Какие вопросы обсуждались?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Библиотекам из новых регионов России тоже необходимо оказывать помощь. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт», председатель Попечительского совета Российской национальной библиотеки (РНБ) Михаил Ковальчук.

Сегодня в Санкт-Петербурге в среду состоялось первое заседание Попечительского совета РНБ. В его основные задачи будут входить создание стратегии развития библиотеки, участие в научной и общественной деятельности, а также сотрудничество с другими учреждениями.

Так, на пресс-подходе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой он отметил, что Российская национальная библиотека является достоянием страны, одной из крупнейших книжных сокровищниц мира.

«Здесь содержится более 40 миллиона экземпляров в хранении, огромное количество уникальных рукописей. Каждый год сюда поступает еще 300 тысяч книг. Через какое-то количество лет их негде будет хранить, поэтому обсуждение развития библиотеки на долгие годы вперед определяет дальнейшую перспективу», — подчеркнул он.

Ковальчук отметил, что к России после вхождения в состав страны новых регионов добавились еще 1047 библиотек.

«Очень важно оказание помощи методической стране в целом и нашим четырем новым регионам, присоединенным не так давно к Российской Федерации. Уже 1047 новых библиотек добавились к нам в новых регионах. Поэтому важнейшая вещь, что есть опорная точка, такая как РНБ», — сказал он.

Ковальчук также добавил, что РНБ также рассмотрит свою деятельность и в рамках отношений России и Белоруссии. Он рассказал, что госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев представил ряд книг, изданных двумя странами, которые раскрывают их «близость, военную общность, ратные подвиги».

Ранее, писал 5-tv.ru, Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея.

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