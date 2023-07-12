В Перми утонул 20-летний актер Семен Осокин-Портной

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 340 0

Молодой человек был студентом, но уже играл различные роли в театре «У моста». Знакомые пророчили ему большое будущее.

В Перми утонул 20-летний актер Семен Осокин-Портной

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Умер артист театра «У моста» Семен Осокин-Портной. Ему было всего 20 лет.

Актер 5 июля отправился со своей девушкой и ее подругами отдыхать возле водоема в Перми. Молодой человек утонул в реке. Его отец Сергей рассказал печальные подробности этой трагедии местному изданию 59.RU.

«Поплыл к островку, видимо, решил встать у берега, расслабился, а там обрыв. Он не очень любил плавать, хотел по островку, видимо, прогуляться. От основного берега бежать и плыть далеко было», — рассказал отец.

Сергей также отметил, что сам вытащил тело сына из воды.

«Я сам искал и доставал тело…», — поделился отец актера.

Семен Осокин-Портной был еще студентом, но уже играл немало ролей в театре «У моста». Преподаватели и однокурсники пророчили ему большое будущее в выбранной им профессии. Незадолго до гибели молодой артист взял два Гран-при — на фестивале речевого искусства «Живое русское слово» и театральном фестивале «Шаг» в Барнауле за лучшую мужскую роль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Волге нашли тело брата российского музыканта, утонувшего ранней весной.

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