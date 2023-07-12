Звезда «Сватов» Олеся Железняк рассказала, за что ее критикует муж: «Не слишком старая»

Актриса познакомилась с супругом еще в студенчестве. С тех пор влюбленные не расстаются.

Звезда серила «Сваты», заслуженная артистка РФ Олеся Железняк призналась, что она вечно сомневающийся человек. Но у нее есть любимый мужчина, который выступает в роли судьи для женщины. Супруг звезды и ее коллега по цеху Спартак Сумченко всегда дает своей второй половинке строгие, но честные оценки. Актриса призналась, что он очень сильно критикующий человек.

В беседе с изданием aif.ru актриса рассказала, что однажды засомневалась, насколько ей уместно в свои 48 лет играть юную безграмотную девицу Элизу Дулиттл в спектакле «Пигмалион» режиссера Романа Самгина по пьесе Бернарда Шоу. За советом тогда обратилась к супругу.

Она попросила его посмотреть спектакль и сказать, не слишком ли актриса стара для этой роли. И супруг вынес свой вердикт.

«Ты не слишком старая, можешь играть пока», — привела Олеся Железняк слова супруга.

Пара познакомилась еще во время учебы в театральном. С тех пор не расстаются, сейчас воспитывают четверых детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ладят между собой артисты Олеся Железняк и Спартак Сумченко.