«Бесит»: как ладят между собой артисты Олеся Железняк и Спартак Сумченко

Актриса открыто признает, что она — однолюб, и этим все сказано.

Личную жизнь актриса театра и кино Олеся Железняк афишировать не любит, как и что-то в ней планировать. Звезда фильма «Моя прекрасная няня» по-женски счастлива в своей большой семье. Она замужем за актером Спартаком Сумченко. В браке у них родились три сына: Савелий, Прохор, Фома и дочь Агафья. Быть многодетной мамой звезда театра и кино не планировала. Все получилось само собой, и этом есть главный смысл ее жизни, уверена она.

Своего избранника Железняк встретила еще в студенчестве. Олеся и Спартак вместе более 20 лет. Семейный стаж приличный, пройдено в отношениях много. Порой бывает и раздражение, и усталость. В интервью ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко она призналась, как ее семья преодолевает жизненные невзгоды.

«Бывает такое, что чуть-чуть и надоест. И я ему надоем. Это тоже нормально. Потом, когда надоест, еще больше кажется, что даже соскучилась. Думаешь, как же так? Какая я нехорошая, что он мне надоел. Мне так повезло, что он меня никудышку взял, вытащил», — смеется звезда.

Читайте также Не готова рубить с плеча: как Глюкоза относится к изменам в семье

И после этого откроенного ответа делает еще одно признание.

«Мне кажется, что интереснее (я не знаю, не была в другой ситуации), но мне кажется, что интереснее любить одного человека, чем все время менять. Лучше в одном открывать что-то новое. Ты же меняешься с человеком, а он с тобой. Я даже такую фразу читала о том, связывает людей в старости. Это общие воспоминания. Эта фраза мне так „попала“, что у меня как-то даже защипало в горле. Я подумала, действительно, ведь, как ты будешь вспоминать, к примеру, как твой ребенок сделал первый шаг? Это есть наша жизнь, это то, что составляет полноту, счастье и радость», — не сомневается Олеся Железняк.

Полную видеоверсию интервью с актрисой Олесей Железняк смотрите на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало со звездой фильма «В бой идут одни «старики» Ольгой Матешко.