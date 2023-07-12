Генсек ООН направил письмо Путину по вопросу зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо по поводу продления зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик.

«В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации (соглашения. — Прим. ред.)», — сказал Дюжаррик. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

Так, Гутерриш предложил в письме «устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк», что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Москвы, и «одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море».

Нынешний срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Прежде Россия допустила возможность выхода страны из соглашения. Москва неоднократно указывала на невыполнение ее условий, которые являются основаниями для продления инициативы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что по Меморандуму Россия — ООН в рамках «зерновой сделки» не сделано ничего.