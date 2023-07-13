ФПК объяснила проблемы с местами в поезде Сухум — Петербург
Фото, видео: 5-tv.ru
Форс-мажор произошел из-за непогоды в Абхазии, где сильный ливень даже «подмыл» железнодорожные пути. Чтобы доставить россиян домой, были предприняты все возможности.
К теме последствий непогоды на курортах. Многие туристы поспешили свернуть отпуск, но дорога домой оказалась тернистой. Покидая Абхазию, отдыхающие уже на вокзале узнали, что их поезд отменен, а им дадут места в другом составе.
Вот только этих самых мест на всех не хватало и сидеть пришлось чуть ли не на головах друг у друга. Как так получилось — разбирался корреспондент «Известий» Василий Михеев.
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