По трое в ряд: из-за чего возникли проблемы с местами в поезде Сухум — Петербург

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 63 0

ФПК объяснила проблемы с местами в поезде Сухум — Петербург

Фото, видео: 5-tv.ru

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Форс-мажор произошел из-за непогоды в Абхазии, где сильный ливень даже «подмыл» железнодорожные пути. Чтобы доставить россиян домой, были предприняты все возможности.

К теме последствий непогоды на курортах. Многие туристы поспешили свернуть отпуск, но дорога домой оказалась тернистой. Покидая Абхазию, отдыхающие уже на вокзале узнали, что их поезд отменен, а им дадут места в другом составе.

Вот только этих самых мест на всех не хватало и сидеть пришлось чуть ли не на головах друг у друга.  Как так получилось — разбирался корреспондент «Известий» Василий Михеев.

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