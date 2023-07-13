Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Жуткую посылку служба безопасности положила в холодильник, где полицейские хранят свою еду.

Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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В Елисейский дворец неизвестные отправили письмо с человеческим пальцем, сообщило издание Valeurs actuelles.

Оказалось, что письмо было получено за несколько дней до национального французского праздника в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. После получения жуткой посылки служба безопасности убрала палец в холодильник. Как отмечает источник издания, там полицейские хранят свою еду.

Вскоре удалось установить личность человека, которому принадлежит палец.

«Человек, которому принадлежит ампутированный палец, уже идентифицирован», — сказано в материале.

Другие подробности инцидента неизвестны.

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