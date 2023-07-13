Суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 165 0

Обвиняемые в мошенничестве с имуществом артиста все равно остались недовольны решением суда и намерены его обжаловать.

Суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Читайте нас в: Дзен Новости

Замоскворецкий суд Москвы обязал дочь покойного актера Алексея Баталова Марию и его вдову Гитану Леонтенко выплатить Михаилу Цивину и его супруге Наталье Дрожжиной порядка 900 тысяч рублей. Таким образом суд частично удовлетворил иск последних о неосновательном обогащении. Об этом ТАСС сообщил адвокат истцов Вячеслав Макаров.

«Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тысяч рублей», — заявил он.

Также он отметил, что изначально Цивина и Дрожжина требовали суд удовлетворить их иск в размере 4,2 миллиона рублей. Как пояснил юрист, эти деньги они потратили на некие потребности Леонтенко и Баталова. Хоть суд и частично удовлетворил их иск, но Цивин и Дрожжина намерены обжаловать решение и добиться взыскания заявления суммы в полном объеме.

К слову, около трех лет назад в отношении Дрожжиной и Цивина возбудили уголовное дело. После смерти Баталова они, по версии следствия, незаконно приватизировали недвижимость актера, втерлись в доверие к жене и дочери актера, а потом незаконным путем завладели его наследством — несколькими квартирами и более 20 миллионами рублей.

В мае этого года суд признал их виновными. Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно, а ее мужа — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. К такому же сроку был приговорен нотариус Дмитрий Бублий, который помог супругам завладеть недвижимостью Баталова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем недовольна Мария Баталова после вынесения приговора Дрожжиной.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

4:17
Суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина
4:01
Собор 12 апостолов: почему 13 июля обмениваются крашеными желтыми яйцами
4:00
В Амурской области в детском саду отравились 17 детей
3:39
Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем
3:20
«Я с вами!» — Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам
3:15
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
В Перми утонул 20-летний актер Семен Осокин-Портной
«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео