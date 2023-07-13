Телескоп НАСА показал на фото рождение новых звезд

Эфирная новость 28 0

На снимках можно рассмотреть комплекс Ро Змееносца, где и образуются небесные тела.

Фото, видео: Reuters / NASA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Настоящий космический роддом снял самый мощный телескоп НАСА. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил около 50-ти только что появившихся звезд.

На опубликованных снимках агентства виден комплекс Ро Змееносца, где и образуются небесные тела. Самые темные участки на кадрах — это плотные облака космической пыли. Они окутывают светила в самом начале эволюции. А яркие пятна — это газ, который выбрасывают звезды при рождении, чтобы прорвать кокон.

Изображение дает ученым возможность рассмотреть эту область космоса в мельчайших деталях. Исследователи опубликовали снимок в честь годовщины работы аппарата Джеймс Уэбб.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

7:41
Умерла 44-летняя актриса из сериала «Каменская» Лариса Маршалова
7:37
Ралли «Шелковый путь»: как проходят гонки в классе грузовиков
7:30
К чему снится измена и стоит ли бояться таких снов
7:23
Жить полной жизнью! Как научиться говорить возможностям «да»
7:10
«Мне заплатили дофига»: Юта объяснила, почему ездит в зону СВО
7:05
Телескоп НАСА показал на фото рождение новых звезд

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео