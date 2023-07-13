Телескоп НАСА показал на фото рождение новых звезд

Настоящий космический роддом снял самый мощный телескоп НАСА. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил около 50-ти только что появившихся звезд.

На опубликованных снимках агентства виден комплекс Ро Змееносца, где и образуются небесные тела. Самые темные участки на кадрах — это плотные облака космической пыли. Они окутывают светила в самом начале эволюции. А яркие пятна — это газ, который выбрасывают звезды при рождении, чтобы прорвать кокон.

Изображение дает ученым возможность рассмотреть эту область космоса в мельчайших деталях. Исследователи опубликовали снимок в честь годовщины работы аппарата Джеймс Уэбб.