«Капризная примадонна»: как на саммите НАТО отреагировали на Зеленского

Журналистка ван Денски заявила, что Зеленский неприятно поразил участников саммита НАТО
Фото: Reuters / KACPER PEMPEL
У лидера киевского режима вообще создается ощущение, что весь мир ему должен.
Оказалось, что в кулуарах саммита НАТО многие очень негативно восприняли упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес Альянса. Об этом в личном блоге рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.
По ее словам, такие поступки сильно провоцируют «трещины» и создают еще больше преград для перспектив Украины. Более того, по словам работницы СМИ, у Зеленского вообще создается ощущение, что весь мир ему должен.
«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — заявила Денски.
Также она добавила, что глава Украины в последнее время ведет себя как «капризная примадонна».
Двухдневный саммит стран НАТО проходил в Вильнюсе. Генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заявил, что Украина станет частью блока, когда выполнит все необходимые условия. В ответ на это Зеленский предъявил НАТО претензии из-за «размытых формулировок» относительно приглашения его страны в военный блок.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе.
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