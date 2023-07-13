«Капризная примадонна»: как на саммите НАТО отреагировали на Зеленского

У лидера киевского режима вообще создается ощущение, что весь мир ему должен.

Оказалось, что в кулуарах саммита НАТО многие очень негативно восприняли упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес Альянса. Об этом в личном блоге рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

По ее словам, такие поступки сильно провоцируют «трещины» и создают еще больше преград для перспектив Украины. Более того, по словам работницы СМИ, у Зеленского вообще создается ощущение, что весь мир ему должен.

«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — заявила Денски.

Также она добавила, что глава Украины в последнее время ведет себя как «капризная примадонна».

Двухдневный саммит стран НАТО проходил в Вильнюсе. Генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заявил, что Украина станет частью блока, когда выполнит все необходимые условия. В ответ на это Зеленский предъявил НАТО претензии из-за «размытых формулировок» относительно приглашения его страны в военный блок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе.