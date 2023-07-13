В ЛНР заявили о взятии под контроль ВС РФ части трассы под Купянском

Это произошло в ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ.

Армия РФ взяла под контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это произошло в ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское.

«Под огневой контроль взят участок трассы Н 26 (Чугуев — Старобельск — Меловое). До этого украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых», — рассказал Марочко.

Также он добавил, что благодаря этому, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь затруднена логистика.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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