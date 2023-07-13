Умер актер озвучания из «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри» Джимми Уэлдон

Американский актер озвучки Джимми Уэлдон скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О том, что американец умер 13 июля в Калифорнии, рассказали в службе American Legion Post в Голливуде, где Уэлдон был почетным капелланом.

За всю актерскую деятельность Джимми успел не только поработать в озвучке, но и сняться в нескольких проектах, а также стать телеведущим.

Именно его голос можно услышать в проектах «Том и Джерри», «Скуби-Ду», «Война Гоботов», «Богатенький Ричи». Его голосом говорил утенок Якки Дудл из одноименного мультфильма.

Как актер Уэлдон сыграл в фильмах «Призрачная планета», «Спецназ», «Даллас», «Облава», «Досье детектива Рокфорда». Также актер стоит у истоков анимационной студии Hanna-Barbera, которая подарила детям кроме вселенных «Том и Джерри» и «Скуби-Ду» еще и такие мультсериалы как «Флинстоуны», «Мишка Йоги», «Детектив Друпи», «Джонни Браво» и множество других.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса из фильма «Волшебник страны Оз» Бетта Сент-Джон.