«Придумал сцену сам»: Риз Уизерспун пытались раздеть на съемочной площадке

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Рита Миронова
Рита Миронова 56 0

Актрису Риз Уизерспун пытались снять в интимной сцене в 19 лет

«Придумал сцену сам»: Риз Уизерспун пытались раздеть на съемочной площадке

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Актриса на тот момент была 19-летней девушкой, которая только знакомилась с киноиндустрией.

Голливудская актриса Риз Уизерспун рассказала о неприятном инциденте в начале карьеры. В беседе с Harper’s Bazaar звезда призналась, что в 19 лет ее чуть ли не сняли в интимной сцене против ее воли.

Речь идет о фильме «Страх» режиссера Джеймса Фоули. Он предложил молодой начинающей актрисе почувствовать в секс-сцене, но Уизерспун категорически отказалась, потому что этой сцены даже не было в сценарии изначально.

«Я думаю, режиссер придумал сцену сам, а потом на площадке спросил, сделаю ли я это. Я отказалась, опыт не очень приятный», — поделилась звезда Голливуда.

Вместо нее в эротической сцене появилась дублерша. А Уизерспун навсегда запомнила эту ситуацию и пообещала себе всегда оставаться на стороне женщин, которые оказываются в подобной ситуации и не могут ничего рассказать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире.

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