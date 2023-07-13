Народная артистка РФ Марина Неелова заболела, из-за этого спектакли с ее участием были отменены, сообщили РИА Новости в дирекции театра «Современник».

«Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены», — сказал представитель дирекции.

Появившиеся в сети сообщения о госпитализации артистки в театре комментировать не стали.

А ТАСС удалось связаться с директором «Современника» Юрием Кравец. Директор московского театра отметил, что в больницу Неелову не отправляли, она находится дом и чувствует себя хорошо

Марине Нееловой 76 лет. Ее редко можно застать на публичных мероприятиях, чаще всего она появляется на публике только на работе — сцене театра «Современник», в котором трудится с 1974 года.

Ранее 5-tv.ru писал, какую тайну общения с Фаиной Раневской раскрыла Марина Неелова.