Народная артистка РФ Марина Неелова заболела

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 107 0

Сообщения о госпитализации театральной легенды не подтвердились.

Народная артистка РФ Марина Неелова заболела

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Народная артистка РФ Марина Неелова заболела, из-за этого спектакли с ее участием были отменены, сообщили РИА Новости в дирекции театра «Современник».

«Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены», — сказал представитель дирекции.

Появившиеся в сети сообщения о госпитализации артистки в театре комментировать не стали.

А ТАСС удалось связаться с директором «Современника» Юрием Кравец. Директор московского театра отметил, что в больницу Неелову не отправляли, она находится дом и чувствует себя хорошо

Марине Нееловой 76 лет. Ее редко можно застать на публичных мероприятиях, чаще всего она появляется на публике только на работе — сцене театра «Современник», в котором трудится с 1974 года.

Ранее 5-tv.ru писал, какую тайну общения с Фаиной Раневской раскрыла Марина Неелова.

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