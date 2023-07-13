Кому нужнее? Зеленский и Рютте поспорили из-за чашки кофе

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Лидеры Украины и Нидерландов Зеленский и Рютте поспорили из-за чашки кофе

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Так кому же достался заветный напиток?

Видео раздела чашки кофе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте набирает обороты и становится все более популярным. Оно быстро разошлось по интернету.

На прошедшем саммите НАТО Зеленский и Рютте сели за стол переговоров и премьер-министр Нидерландов попросил принести ему кофе, на что глава Украины тут же предложил взять его порцию.

«Нет-нет. Вы воюете, это ваш кофе. Вам это нужно», — заявил Рютте и отодвинул чашку обратно Зеленскому.

Однако украинскому президенту этого мало и он предложил вообще выпить его порцию кофе пополам.

Кстати, оказалось, что в кулуарах саммита НАТО многие очень негативно восприняли упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес Альянса. По мнению экспертов, поступки Зеленского сильно провоцируют «трещины» и создают еще больше преград для перспектив страны. Более того у главы Украины вообще создается ощущение, что весь мир ему должен.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как посол Украины в Британии раскритиковал слова Зеленского.

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

15:20
«Отказала левая часть тела»: что известно о состоянии Ивана Краско
15:19
Генпрокурор РФ встретился с замглавы Государственного контрольного комитета КНР
15:11
Кому нужнее? Зеленский и Рютте поспорили из-за чашки кофе
15:04
«Собиралась утром на работу»: появились новые подробности смерти Маршаловой
15:03
«Из меня можно веревки вить»: как Сергей Сафронов воспитывает детей
15:00
«Мясные штурмы»: в Запорожской области сообщили о рекордных потерях ВСУ

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
«Глушила боль»: Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Пресняковым
«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео