Зеленский устроил европейским политикам разнос из-за отпуска

Зеленский устроил публичный разнос своим европейским союзникам. Глава киевского режима возмутился тем, что некоторые политики в ЕС ушли в отпуск очень не вовремя — как раз в тот самый момент, когда российская армия стала наносить массированные удары по военным объектам Украины.

И вот теперь Зеленский публично жалуется. Говорит, что летние каникулы у западных политиков слишком затянулись, и у него остается, цитата, «неприятный привкус».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным украинского Министерства финансов, Эстония с момента начала Россией специальной военной операции не направляла прямой финансовой помощи в государственный бюджет Украины. В опубликованной ведомством таблице с 29 источниками финансирования по Эстонии за 2023 год указано нулевое значение, а за другие годы стоят прочерки.

При этом некоторые страны перечисляли сравнительно небольшие суммы: Албания — около одного миллиона долларов, Исландия — два миллиона долларов.

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