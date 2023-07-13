Суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 16 0

Сколько времени он проведет под стражей?

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уроженец Украины Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, арестован судом.

Инстанция приняла решение отправить его под арест на месяц, до 10 сентября.

О происшествии стало известно 10 июля. Как выяснилось, еще с декабря 2022 года украинец готовился к своему преступлению, предварительно арендовав дом в Туапсе, чтобы отсидеться там после нападения. Затем он планировал скрыться в Турции и даже купил билеты. Из Стамбула он хотел вылететь со своей девушкой уже в Швейцарию.

Но все мечты были разрушены, когда его задержали, а девушка теперь проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денисенко является президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), заслуженным тренером и заслуженным мастером спорта Украины.

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

16:49
«Три секунды»: как Байден принял решение о вступлении Финляндии в НАТО
16:46
Смогли остановиться: кто из женщин российского шоу-бизнеса поборол алкоголизм
16:42
Поблагодарил НАТО 47 раз: Зеленский отреагировал на замечание Уоллеса
16:36
«Очень много блеска»: что модно носить в 2023-м из трендов нулевых
16:35
Суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре
16:31
Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в реанимацию Петербурга
«Из меня можно веревки вить»: как Сергей Сафронов воспитывает детей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео