Суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре

Уроженец Украины Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, арестован судом.

Инстанция приняла решение отправить его под арест на месяц, до 10 сентября.

О происшествии стало известно 10 июля. Как выяснилось, еще с декабря 2022 года украинец готовился к своему преступлению, предварительно арендовав дом в Туапсе, чтобы отсидеться там после нападения. Затем он планировал скрыться в Турции и даже купил билеты. Из Стамбула он хотел вылететь со своей девушкой уже в Швейцарию.

Но все мечты были разрушены, когда его задержали, а девушка теперь проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денисенко является президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), заслуженным тренером и заслуженным мастером спорта Украины.