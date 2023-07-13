В том, что умираю, не вините никого: что заставило Владимира Маяковского застрелиться

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Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

Основной причиной смерти Владимира Маяковского считается самоубийство из-за личных проблем

В том, что умираю, не вините никого: что заставило Владимира Маяковского застрелиться

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Почему человек в самом расцвете лет и сил, на самом пике творчества не захотел больше жить?

Скоро наступит 130-летний юбилей со дня рождения одного из величайших поэтов — Владимира Маяковского. Деятель культуры родился 19 июля 1893-го. Но всех куда больше будоражит не рождение поэта, а его смерть.

Сложности в отношениях с женщиной и неудачи в творчестве подтолкнули Владимира Маяковского к самоубийству — 14 апреля 1930-го поэт лишил себя жизни. Так, по крайней мере, звучит общепринятая версия произошедшего. Но почему на самом деле человек в самом расцвете лет и сил, в самый разгар творчества не захотел больше жить?

Последний день жизни великого поэта прошел на Лубянке. Он приехал в свой рабочий кабинет вместе с Вероникой Полонской — замужней женщиной, с которой у него был продолжительный роман. Любовница не хотела разводиться с законным мужем и строить семью с Маяковским. Многие предполагают, что это и вывело поэта из себя. Иначе как объяснить то, что он застрелился сразу после того, как Полонская покинула его рабочий кабинет?

Владимир Маяковский лежал на полу, на его груди была рана от пули. Он оставил записки сестре и друзьям. Официальная версия — самоубийство. Но позже стали появляться странные детали.

Изначально в протоколе был указан один пистолет, который позже заменили другим. А предсмертную записку датировали двумя днями ранее самой смерти. Также было несостыковки от свидетелей: Полонская утверждала, что тело лежало на спине, а остальные свидетели — лицом вниз.

Еще одной распространенной причиной самоубийства называли Лилю Брик, в которую Маяковский был отчаянно влюблен и даже жил с ней и ее мужем в одном доме. От неразделенной любви поэт иногда даже впадал в помешательство.

Возможно, одной большой причины для самоубийства у Маяковского не было. Но накопился целый ворох маленьких. Неразделенная любовь, проблемы с властью, состояние здоровья и неудачи. Психическое состояние становилось все более нестабильным.

Ранее 5-tv.ru писал, что на даче Маяковского нашли чудо техники XIX века и похожий на DVD ретродиск.

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