Госдума приняла закон об ограничении перемещения продукции с никотином

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Закон устанавливает количественные нормы по перемещению физическими лицами по территории России никотинсодержащей продукции, немаркированной в соответствии с нормами законодательства.

Госдума приняла закон об ограничении перемещения продукции с никотином

Фото: Pete Maclaine / ТАСС

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Госдума в третьем чтении приняла закон, который будет регулировать перемещение продукции, содержащей никотин, по российским территориям.

Изменения буду внесены в Федеральный закон, который нормирует охрану здоровья россиян от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака или продукции, содержащей никотин. Цель проекта — побороть противоправный оборот никотиносодержащей продукции. Отмечается, что ограничения схожи с ранее примененными к табачной продукции.

Законом установлено количество никотинсодержащей продукции, которая может перемещаться гражданами по территории страны. Речь идет о товарах, которые не маркированы в соответствии с нормами законодательства РФ.

Согласно закону, совершеннолетние лица могут перемещать 200 сигарет, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо общим весом не более 250 граммов указанной продукции.

Также перемещению подлежат продукты с содержанием никотина в количестве пяти единиц, общий объем которых не превышает 20 миллилитров никотиносодержащей жидкости. Исключение составляют изделия с нагреваемым табаком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным.

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