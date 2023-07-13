«Про жену не забывайте»: Путин дал совет про семейную жизнь

Глава государства призвал замечать важные вещи вне работы.

Президент РФ Владимир Путин дал совет о семейной жизни ученным, которые сильно увлечены своей работой. Он призвал не забывать о любимых женщинах и предостерег от последствий в рамках пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Один из присутствующих ученых в беседе с ним признался, что вся его деятельность курится вокруг двух вещей — квантового компьютера и людей. Дома с женой они также обсуждают эти важные вещи. Однако российский президент призвал замечать и другие важные детали вокруг себя.

«Про жену не забывайте, это вам дорого обойдется», — подчеркнул глава государства

Собеседник в ответ согласился с Путиным. Он отметил, что жены ученых большие героини.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ в рамках форума предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года.