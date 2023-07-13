Путин предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 33 0

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Путин предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года. Об этом он заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных», — сказал глава государства.

Глава государства не раз утверждал, что Россия стойко выдержала санкционный экономический удар и продолжает двигаться вперед, искать новые решения. На несколько лет вперед по поручению президента в стране запланировано ускоренное развитие технологических процессов и экономики в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Путин озвучил на форуме АСИ.

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