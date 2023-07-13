Путин призвал учесть нацпроект по развитию БПЛА при формировании бюджета

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Президент назвал создание «рынков и отраслей будущего» одним из главных направлений работы государства.

Путин призвал учесть нацпроект по развитию БПЛА при формировании бюджета

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Глава РФ Владимир Путин призвал при составлении трехлетнего бюджета учесть планы по реализации национального проекта по развитию беспилотных авиасредств и сделать его приоритетным.

В рамках Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» он отметил, что одним из важных направлений работы государства стало создание отрасли и рынков будущего. Развивающийся технологический уклад он призвал рассматривать системно.

«Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», — прокомментировал президент.

Путин попросил утвердить нацпрект до 1 сентября 2023 года и учесть его при формировании трехлетнего периода.

Стратегия развития беспилотной авиации была разработана по поручению Владимира Путина. В конце 2022 года он обратился к правительству РФ с инициативой. Реализация стратегии предусматривает запуск предприятий, занимающихся выпуском составляющих, а также полной сборкой аппаратов, их испытанием и подготовкой программного обеспечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ в рамках форума предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года.

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