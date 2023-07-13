Будущие технологии: Собянин анонсировал создание квантового кластера в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Собянин анонсировал создание квантового кластера в Москве на базе «Сколково»

Фото, видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin; 5-tv.ru

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Российская столица за последние несколько лет стала крупнейшим российским центром разработки и внедрения квантовых технологий.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании столичного квантового кластера на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале после пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Кластер создается с целью проведения в его стенах профильных исследований и разработок, отметил Собянин. По его словам, на базе кластера будут размещены лаборатории, стартапы, а также мелкосерийные производства для создания собственных квантовых продуктов.

«Все работы планируем завершить уже к концу 2024 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 6,5 миллиарда рублей», — прокомментировал московский мэр.

Сергей Собянин отметил, что развитием кластера правительство Москвы будет заниматься совместно с госкорпорацией «Росатом» и Российским квантовым центром. Проект стал ключевым пунктом в соглашении о сотрудничестве сторон.

Мэр столицы добавил, что квантовые технологии сегодня эффективно используются во многих отраслях и сферах жизни и производства, в том числе в автомобильной, фармацевтической и медицинской, сельском хозяйстве и других. Последние несколько лет ознаменовались большим числом научно-технологических открытий в городе. Это позволило сделать Москву российским центром разработки и применения квантовых технологий на практике, заключил Собянин.

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Будущие технологии: Собянин анонсировал создание квантового кластера в Москве

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