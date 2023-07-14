В Батайске ребенок попал под колеса патрульного автомобиля

Эфирная новость 23 0

Мальчик так быстро выбежал на дорогу, что среагировать мог разве что супермен. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Служебная проверка ждет сотрудников ДПС в Ростовской области. Там полицейские на служебной машине сбили во дворе восьмилетнего мальчика в Батайске. Он так быстро выбежал на дорогу, что среагировать мог разве что супермен.

Однако теперь история приобрела совсем иной окрас. Кто-то распустил слух, что семью мальчика запугивают. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Бориса Карягина.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

3:23
Огненное ДТП: два грузовика столкнулись в Москве, один из них сразу же загорелся
3:15
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
2:30
Кабмин освободил застройщиков от налога на сверхприбыль
2:00
В Батайске ребенок попал под колеса патрульного автомобиля
1:44
Умер актер из сериала «Чисто английское убийство» Джордж Армстронг

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Четыре развода и одни похороны: как из-за любви Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в богадельне
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео