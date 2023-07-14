В Батайске ребенок попал под колеса патрульного автомобиля

Служебная проверка ждет сотрудников ДПС в Ростовской области. Там полицейские на служебной машине сбили во дворе восьмилетнего мальчика в Батайске. Он так быстро выбежал на дорогу, что среагировать мог разве что супермен.

Однако теперь история приобрела совсем иной окрас. Кто-то распустил слух, что семью мальчика запугивают. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Бориса Карягина.