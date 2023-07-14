СК начал проверку после обнаружения тел двух пенсионеров в холодильнике в Самаре

В Самаре в нелегальном морге — в гаражном боксе — в холодильнике обнаружены тела двух пенсионеров. О жуткой находке сообщила блогер Ксения Штефан, опубликовав доказательства в своем Telegram-канале.

Отправиться в гаражный бокс ее попросили неравнодушные жители города. Они сообщили ей, что в городе работают нелегальные частные морги. Адрес одного из них передали Штефан. Зайдя в помещение, она обнаружила похоронную атрибутику, рядом стоял холодильник с надписью «охлажденное мясо». Сверху был накрыт картонками. Подняв их, она увидела тела бабушки и дедушки.

По факту обнаружения тел двух человек Следственный комитет начал проверку.

«Проводится доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ („рассмотрение сообщения о преступлении“), информация уточняется», — сообщили 5-tv.ru в СУ СК РФ по региону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы.