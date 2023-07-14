Наталья Фриске пожаловалась на ухудшение самочувствия дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 141 0

Девушка пыталась самостоятельно понять, в чем дело. Однако в итоге приняла решение обратиться к врачу.

Наталья Фриске пожаловалась на ухудшение самочувствия дочери

Фото: Instagram* / friske_natalia

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Сестра покойной певицы Жанны Фриске — Наталья — пожаловалась на плохое самочувствие дочери Луны. В социальной сети она рассказала, что с самого утра у девочки была температура 38 градусов.

Поначалу Фриске предположила, что температура связана с тем, что у ребенка режутся зубы. Но вскоре девочку и вовсе стошнило кефиром, который она совсем недавно выпила. Тогда перепуганная мама решила все же обратиться за медицинской помощью.

«Ну, вроде трескает нектаринку, смеется. Посмотрим, что доктор нам скажет. Надо осмотреть ее», — сообщила Фриске.

Наталья Фриске родила дочь 8 апреля 2022 года. С отцом ребенка она приняла решение расстаться еще до родов, хотя все-таки дала добро на его присутствие на выписке из роддома. Артистка признавалась, что совершенно не жалеет о расставании, наоборот, считает это лучшим выходом для ребенка и для нее самой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет семья Жанны Фриске спустя восемь лет после ее смерти.

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