Лавров прибыл на заседание Восточноазиатского саммита в индонезийской рубашке

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 156 0

Глава МИД Сергей Лавров прибыл на заседание Восточноазиатского саммита в индонезийской в рубашке

Фото, видео: Reuters / Ajeng Dinar Ulfiana / Pool; 5-tv.ru

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Не только глава МИД РФ, но госсекретарь США Блинкен одет в национальный индонезийский костюм.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС).

С самого утра глава МИД был принят президентом Индонезии Джоко Видодо. На заседании ВАС руководители делегаций стран, включая Лаврова и Блинкена, одеты в национальные индонезийские рубашки.

К слову, представитель РФ и госсекретарь США сидят недалеко друг от друга, между ними — лишь представитель Филиппин.

Несмотря на то, что такие рубашки выглядят так, словно политики прилетели на отдых, — это национальная деловая одежда, которая называется «батик», что в переводе означает «капля воска». Такое название пошло от того, что именно парафины и смолы консервируют уникальный рисунок на ткани.

Восточноазиатский саммит — это ежегодная встреча лидеров государств Восточной и Юго-Восточной Азии. В 2011 году членство было расширено до 18 стран и на форум стали приглашаться лидеры стран США и России.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит поездка Лаврова в Индонезию.

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