Родственники Ивана Краско не могут попасть к нему в реанимацию

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 165 0

Почему семью не пускают к госпитализированному актеру?

Родственники Ивана Краско не могут попасть к нему в реанимацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Актера театра и кино Ивана Краско не переводят из реанимации, а родственников не пускают навестить его. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В больницу артист попал 12 июня в тяжелом состоянии. По словам помощницы Краско, у него отказала левая часть тела. По предварительным данным, медики диагностировали у него проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта.

После госпитализации актера экстренно прооперировали, но пока никаких прогнозов о его выздоровлении нет. Это уже четвертый инсульт 92-летнего Ивана Краско. Ранее он перенес недуг в 2021-м, 2022-м и начале 2023 годов.

В последний раз у артиста отнялась левая рука и резко ухудшилось самочувствие. Врачи рекомендовали ему госпитализироваться и пройти курс лечения.

Несмотря на рекомендации, Краско рвался на сцену и обещал сразу же вернуться к работе, как только ему станет лучше. Как итог, актера выписали уже через пару недель, однако из больницы его вывозили на инвалидной коляске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Ивана Краско экстренно прооперировали.

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