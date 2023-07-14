«Зачем рожала?» — Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без новорожденной дочери
Телеведущую Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без новорожденной дочери
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая не поддается провокациям хейтеров и отмечает, что не бросает малышку на произвол судьбы.
Теперь у телеведущей Ольги Орловой, кажется, появилась еще одна головная боль. Хейтеры обвиняют ее в халатном отношении к новорожденной дочери, пишет издание dni.ru.
Дело в том, что звезда часто позволяет себе уезжать на отдых без ребенка. В конце весны она летала вместе с мужем на Мальдивы, а в июле одна отправилась в Италию.
«Работать и отдыхать умеет. Только не с дочкой быть и воспитывать ее»;
«Как можно такую крошку бросить»;
«Зачем рожала? Чтобы ребенок с няньками жил?» — пишут возмущенные злопыхатели.
Однако Орлова не поддается на провокации хейтеров и отмечает, что не бросает малышку на произвол судьбы.
По ее словам, у девочки есть няня, которой артистка полностью доверяет. Отдыхать с дочерью женщина тоже планирует, но только тогда, когда она немного подрастет.
В феврале этого года 45-летняя Ольга Орлова родила девочку Аню от своего супруга-предпринимателя. У пары есть взрослые дети от предыдущих отношений.
Во время последней беременности Орлову подозревали в том, что женщина разыгрывает спектакль и на самом деле не сама вынашивает ребенка, а ее живот — накладной. Более того, из-за быстрого восстановления после родов ее попросили признаться в том, что она якобы пользовалась услугами суррогатной матери.
Однако позже в своем блоге знаменитость показала живот после кесарева сечение.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота.
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