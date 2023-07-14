Телеведущая не поддается провокациям хейтеров и отмечает, что не бросает малышку на произвол судьбы.

Теперь у телеведущей Ольги Орловой, кажется, появилась еще одна головная боль. Хейтеры обвиняют ее в халатном отношении к новорожденной дочери, пишет издание dni.ru.

Дело в том, что звезда часто позволяет себе уезжать на отдых без ребенка. В конце весны она летала вместе с мужем на Мальдивы, а в июле одна отправилась в Италию.

«Работать и отдыхать умеет. Только не с дочкой быть и воспитывать ее»;

«Как можно такую крошку бросить»;

«Зачем рожала? Чтобы ребенок с няньками жил?» — пишут возмущенные злопыхатели.

Однако Орлова не поддается на провокации хейтеров и отмечает, что не бросает малышку на произвол судьбы.

По ее словам, у девочки есть няня, которой артистка полностью доверяет. Отдыхать с дочерью женщина тоже планирует, но только тогда, когда она немного подрастет.

В феврале этого года 45-летняя Ольга Орлова родила девочку Аню от своего супруга-предпринимателя. У пары есть взрослые дети от предыдущих отношений.

Во время последней беременности Орлову подозревали в том, что женщина разыгрывает спектакль и на самом деле не сама вынашивает ребенка, а ее живот — накладной. Более того, из-за быстрого восстановления после родов ее попросили признаться в том, что она якобы пользовалась услугами суррогатной матери.

Однако позже в своем блоге знаменитость показала живот после кесарева сечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота.