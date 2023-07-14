Под Новосибирском ребенок погиб после удара молнии в шалаш, в котором он прятался от дождя

Подросток погиб после удара молнии в лесном массиве Болотнинского района Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, днем 13 июля в регионе начался дождь с грозой. Гулявшие мальчики решили спрятаться от ливня в шалаше в поселке Александровка.

Однако непогода бушевала еще сильнее — разряд молнии попал прямо в их домик. В результате старший из подростков погиб — ему было 16 лет. Второму — 13 лет, он пострадал.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске молния стала причиной предварительной масштабного пожара. Она ударила в жилую пятиэтажку, у которой в итоге загорелась крыша.