Индия осуществила успешный запуск ракеты-носителя с миссией «Чандраян-3» к Луне

Индия осуществила успешный запуск ракеты-носителя с автоматической станцией «Чандраян-3» к Луне. Трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований.

Ожидается, что модуль миссии доставит луноход на поверхность естественного спутника Земли. Он проведет анализ поверхности Луны. Уточняется, что миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разработанная Японским агентством аэрокосмических исследований ракета Epsilon-S взорвалась в ходе испытательного полета.