Доверяй, но проверяй: как в интернете легально узнать о судимостях и долгах знакомых

Частные детективы и сотрудники кадровых агентств пользуются несколькими реестрами, доступ к которым есть и у обычных граждан.

Существуют официальные государственные реестры, при помощи которых можно легально узнать о судимостях гражданина РФ, его задолженностях перед банками, а также штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом рассказал изданию Газета.ру OSINT-аналитик, специалист по сбору и анализу цифрового следа Артем Иргебаев.

Частные детективы и сотрудники кадровых агентств пользуются такими реестрами. Однако доступ к таким сервисам доступен не только госслужащим, но и обычным гражданам. Как правило, чтобы найти такую информацию, нужно точно знать ФИО человека и его дату рождения.

С помощью портала «судебныерешения.рф» можно проверить человека на участие в судебных делах.

«Вы сможете найти нужную информацию, введя ФИО, выбрав статус участника дела, а также отфильтровать выдачу результатов по регионам», — объяснил Иргебаев.

Также он добавил, что для точной проверки участия знакомого в гражданских или арбитражных разбирательствах нужно использовать официальные сайты районных и региональных судов. У них есть раздел «Картотека судебных дел», где также возможен поиск по ФИО.

Чтобы узнать наличие у человека долга, нужно использовать официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, а точнее его раздел — «Банк исполнительных производств».

С помощью сайта Госавтоинспекции МВД России можно проверить наличие нарушений ПДД у водителя. Иргебаев объяснил, что на там есть раздел «Сервисы», где представлены инструменты для проверки граждан на наличие штрафов или актов ДТП, например, с последующим лишением водительских прав.

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