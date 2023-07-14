Доверяй, но проверяй: как в интернете легально узнать о судимостях и долгах знакомых

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 33 0

ИБ-эксперт Иргебаев: в официальных госреестрах можно узнать о судимостях и долгах человека

Доверяй, но проверяй: как в интернете легально узнать о судимостях и долгах знакомых

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

Частные детективы и сотрудники кадровых агентств пользуются несколькими реестрами, доступ к которым есть и у обычных граждан.

Существуют официальные государственные реестры, при помощи которых можно легально узнать о судимостях гражданина РФ, его задолженностях перед банками, а также штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом рассказал изданию Газета.ру OSINT-аналитик, специалист по сбору и анализу цифрового следа Артем Иргебаев.

Частные детективы и сотрудники кадровых агентств пользуются такими реестрами. Однако доступ к таким сервисам доступен не только госслужащим, но и обычным гражданам. Как правило, чтобы найти такую информацию, нужно точно знать ФИО человека и его дату рождения.

С помощью портала «судебныерешения.рф» можно проверить человека на участие в судебных делах.

«Вы сможете найти нужную информацию, введя ФИО, выбрав статус участника дела, а также отфильтровать выдачу результатов по регионам», — объяснил Иргебаев.

Также он добавил, что для точной проверки участия знакомого в гражданских или арбитражных разбирательствах нужно использовать официальные сайты районных и региональных судов. У них есть раздел «Картотека судебных дел», где также возможен поиск по ФИО.

Чтобы узнать наличие у человека долга, нужно использовать официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, а точнее его раздел — «Банк исполнительных производств».

С помощью сайта Госавтоинспекции МВД России можно проверить наличие нарушений ПДД у водителя. Иргебаев объяснил, что на там есть раздел «Сервисы», где представлены инструменты для проверки граждан на наличие штрафов или актов ДТП, например, с последующим лишением водительских прав.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили ввести обязательную сертификацию электросамокатов.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

23:20
Подозреваемому в убийстве Станислава Ржицкого предъявили обвинение
23:05
Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины
22:53
«Сердце разрывается на части»: умер директор Анны Семенович
22:40
«Зачем рожала?» — Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без новорожденной дочери
22:26
Доверяй, но проверяй: как в интернете легально узнать о судимостях и долгах знакомых
22:08
В Петербурге ликвидировали пожар в особняке Утемана

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
«Что-то не то съел»: друг Дроздова назвал отравление причиной госпитализации телеведущего
У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео