«Жива и здорова»: в горах Адыгеи отыскали пропавшую 11-летнюю девочку

Ребенок уже передан родителям. Что же там произошло?

Пропавшая в горах Адыгеи девочка нашлась и оказалась жива. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям», — написал Кумпилов.

По его словам, он очень рад, что история закончилась так благополучно. Кумпилов поблагодарил МЧС и всех причастных к спасению ребенка.

«Всегда важно помнить, что горы — это территория, где требуется особая осторожность и соблюдение всех правил безопасности!», — добавил Кумпилов.

Рано утром в Майкопском районе Адыгеи спасатели начали поиски 11-летней девочки, которая ушла на прогулку и не вернулась. Вечером 13 июля девочка вышла на прогулку в районе туристической базы Верхний Чуб к озеру Псенодах.

Уже в шесть утра спасатели вылетели из Сочи, осмотрели всю местность и высадились рядом с озером.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в горах Адыгеи пропала 11-летняя девочка.