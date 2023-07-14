«Жива и здорова»: в горах Адыгеи отыскали пропавшую 11-летнюю девочку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Кумпилов: пропавшую в горах в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой и здоровой

«Жива и здорова»: в горах Адыгеи отыскали пропавшую 11-летнюю девочку

Фото: Telegram / Мурат Кумпилов / muratkumpilov

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Ребенок уже передан родителям. Что же там произошло?

Пропавшая в горах Адыгеи девочка нашлась и оказалась жива. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям», — написал Кумпилов.

По его словам, он очень рад, что история закончилась так благополучно. Кумпилов поблагодарил МЧС и всех причастных к спасению ребенка.

«Всегда важно помнить, что горы — это территория, где требуется особая осторожность и соблюдение всех правил безопасности!», — добавил Кумпилов.

Рано утром в Майкопском районе Адыгеи спасатели начали поиски 11-летней девочки, которая ушла на прогулку и не вернулась. Вечером 13 июля девочка вышла на прогулку в районе туристической базы Верхний Чуб к озеру Псенодах.

Уже в шесть утра спасатели вылетели из Сочи, осмотрели всю местность и высадились рядом с озером.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в горах Адыгеи пропала 11-летняя девочка.

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«Жива и здорова»: в горах Адыгеи отыскали пропавшую 11-летнюю девочку

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