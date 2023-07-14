В горах Адыгеи пропала 11-летняя девочка

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Спасатели ищут 11-летнюю девочку, отдыхавшую с родителями в горах Адыгеи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Спасатели уже высадились в месте, где ребенка видели последний раз.

В Майкопском районе Адыгеи спасатели начали поиски 11-летней девочки, которая ушла на прогулку и не вернулась. Об этом сообщает МЧС России.

Известно, что вечером девочка вышла на прогулку в районе туристической базы Верхний Чуб к озеру Псенодах. Сейчас всю территорию просматривают с помощью вертолета.

«Сегодня ночью поисковые работы начали спасатели Адыгейского отряда МЧС — 11 человек выехали в район Майкопского перевала», — говорится в сообщении.

Известно, что уже в шесть утра спасатели вылетели из Сочи, осмотрели всю местность и высадились рядом с озером Псенодах. По информации очевидцев, девочку последний раз видели в районе 17:00 как раз у этого озера, но шла она по направлению к туристической базе.

Отсутствие связи на месте осложняет поисково-спасательную операцию, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пяти таинственно исчезнувших в России детей.

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