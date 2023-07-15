«Давать отпор»: звезда «Пищеблока» Петр Натаров дал совет жертвам буллинга

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Звезда «Пищеблока» Петр Натаров посоветовал жертвам травли давать отпор обидчикам

«Давать отпор»: звезда «Пищеблока» Петр Натаров дал совет жертвам буллинга

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Актер сыграл в сериале подростка, который подвергался травлям со стороны старших ребят в летнем лагере.

Актер Петр Натаров, известный по роли в сериале «Пищеблок», дал совет жертвам буллинга по противостоянию обидчикам. В интервью изданию Газета.ру он посоветовал избегать агрессивных людей и стараться не обращать внимания на их оскорбления.

«Можно обратиться за помощью к взрослому, которому доверяешь. Если ни один метод не помог, то самый последний вариант — это давать отпор», — заявил актер.

Натаров считает, когда человек уже много раз устанавливал рамки дозволенного и начинает защищаться, то это вызывает страх и одновременно уважение у обидчиков.

Актер сам никогда не сталкивался с буллингом в реальной жизни. Он назвал себя миролюбивым человеком, который предпочитает не ввязываться в конфликты. Натаров также отметил, что дети в Москве, скорее всего, стали более «сознательными» в этом плане.

Сериал «Пищеблок» продолжает выходить на экраны, уже стартовал второй сезон. В нем Натаров по-прежнему играет пионера Валерку Лагунова. В первом сезоне его персонаж подвергался травлям со стороны старших ребят в летнем лагере.

Ранее, писал 5-tv.ru, звезда сериала «СашаТаня» Лариса Баранова дала совет родителям, чьих детей травят в школе.

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