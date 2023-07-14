Стимулируют мозг: новые подробности о подростке, пострадавшем в ДТП с дочерью Пореченкова

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 115 0

Пострадавшему в ДТП с дочерью Пореченкова подростку провели стимуляцию мозга

Стимулируют мозг: новые подробности о подростке, пострадавшем в ДТП с дочерью Пореченкова

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследница известного актера сбила 18-летнего скутериста большее месяца назад. Юноша все еще находится в тяжелом состоянии.

Состояние 18-летнего скутериста, пострадавшего в ДТП с дочерью Михаила Пореченкова, понемногу улучшается. Как стало известно 5-tv.ru, его по-прежнему считают тяжелым, однако усиленно делают шаги к прогрессу.

Так, юноше провели стимуляцию участка мозга, который поврежден. Из-за серьезной травмы головы пострадавший даже впадал в кому, пока находился в реанимации.

Пациента собираются перевести на время в другую клинику, чтобы там делать стимуляцию мозга. Когда его вернут обратно и вернут ли вообще — пока неизвестно.

Дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП в Москве 6 июня. Двигаясь по дороге на своем «Мерседесе», 18-летняя Пореченкова решила обогнать скутериста, однако тот, по предварительным данным, сделал неудачный маневр. В результате молодой человек был доставлен в больницу с многочисленными переломами и серьезной травмой головы. Известно, что Мария Пореченкова имеет 24 нарушения ПДД за 2023 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова и подростка.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

17:23
Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для военных Белоруссии
17:10
Падшие женщины на сцене МХТ им. Чехова: премьера спектакля «Жизель Ботаническая»
16:51
«Возьму арбалет и прострелю ноги»: женщина в Воронеже никого не пускает в подъезд
16:50
Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц
16:39
Такого нигде нет: что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ
16:38
«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
В Москве молодой парень умер от остановки сердца, вернувшись из Африки
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео