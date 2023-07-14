Между Россией и Белоруссией на ралли «Шелковый путь» разгорелась настоящая драма

Участники гонки покоряли маршрут из Саратова в Волгоград.

На крупнейшем ралли-марафоне «Шелковый путь» завершился седьмой этап. И он пока — самый драматичный из всех.

Участники гонки покоряли маршрут из Саратова в Волгоград протяженностью свыше 400 километров. Организаторы специально проложили путь так, чтобы он пролегал на разной местности. По каменистым дорогам, через холмы и овраги. Основная интрига вновь развернулась в классе грузовиков, где российские экипажи КАМАЗа не прекращают попыток подвинуть лидирующую белорусскую команду.

«На финише накатили все трех ребят из „КАМАЗ-мастер“. Был сюрприз на финише: думали, что упускаем лидерство, но, похоже, мы его только укрепили», — отметил участник ралли-марафона «Шелковый путь» Сергей Вязович.

Лидерство белорусов не бесспорно. На оставшихся двух этапах россияне еще могут сместить их с первой строчки. Участники гонки на следующем этапе возьмут курс на Липецк.