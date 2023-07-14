Песок еще белее: старый трек Жанны Фриске заиграет новыми красками

Коллеги артистки по группе «Блестящие» перезапишут ее легендарную песню.

Один из хитов певицы Жанны Фриске зазвучит новыми красками. Его выпустят совсем скоро, сообщает издание dni.ru.

В субботу, 8 июля, у артистки был день рождения. Ей могло бы исполниться 49 лет. Коллеги Фриске по группе «Блестящие» Ксения Новикова и Надя Ручка рассказали в своих личных блогах, что фанаты совсем скоро услышат обновленную песню с голосом умершей певицы. Этот трек знаком всем поклонникам артистки.

Это песня «На море белый песок», которая в 2009 вознесла карьеру Фриске до невиданных высот. Трек пробыл долгое время на первых строчках чартов, а затем ушел в народ. Хит слушают и по сей день.

Ксения Новикова и Надя Ручка решили добавить свои голоса в эту песню. Таким образом получиться, как будто композицию исполнил «золотой» состав группы «Блестящие».

Некоторые фанаты поддержали такую идею и с нетерпением ждут трек. А вот другая часть поклонников обозлилась на девушек. Они считают, что Новикова и Ручка просто хайпятся на имени покойной Жанны Фриске.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске решила заработать на ее могиле в день рождения звезды.