Песок еще белее: старый трек Жанны Фриске заиграет новыми красками

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Участницы группы «Блестящие» перевыпустят песню «На море белый песок» с голосом Жанны Фриске

Песок еще белее: старый трек Жанны Фриске заиграет новыми красками

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Коллеги артистки по группе «Блестящие» перезапишут ее легендарную песню.

Один из хитов певицы Жанны Фриске зазвучит новыми красками. Его выпустят совсем скоро, сообщает издание dni.ru.

В субботу, 8 июля, у артистки был день рождения. Ей могло бы исполниться 49 лет. Коллеги Фриске по группе «Блестящие» Ксения Новикова и Надя Ручка рассказали в своих личных блогах, что фанаты совсем скоро услышат обновленную песню с голосом умершей певицы. Этот трек знаком всем поклонникам артистки.

Это песня «На море белый песок», которая в 2009 вознесла карьеру Фриске до невиданных высот. Трек пробыл долгое время на первых строчках чартов, а затем ушел в народ. Хит слушают и по сей день.

Ксения Новикова и Надя Ручка решили добавить свои голоса в эту песню. Таким образом получиться, как будто композицию исполнил «золотой» состав группы «Блестящие».

Некоторые фанаты поддержали такую идею и с нетерпением ждут трек. А вот другая часть поклонников обозлилась на девушек. Они считают, что Новикова и Ручка просто хайпятся на имени покойной Жанны Фриске.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске решила заработать на ее могиле в день рождения звезды.

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