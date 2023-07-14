Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 44 0

Что с ним случилось?

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущий Николай Дроздов из-за проблем с самочувствием поздно вечером 13 июля был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По некоторым данным, у него начались воспалительные процессы внутренних органов.

В конце 2022 года Дроздов сломал восемь ребер в результате неудачного падения — он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала нестерпимой.

Телеведущий провел в больнице две недели, покинув ее на инвалидной коляске. Спустя полгода Николай Николаевич рассказал о серьезных осложнениях после перелома — так, пока он с трудом может дышать и говорить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после серьезной травмы, которую он получил полгода назад.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

17:23
Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для военных Белоруссии
17:10
Падшие женщины на сцене МХТ им. Чехова: премьера спектакля «Жизель Ботаническая»
16:51
«Возьму арбалет и прострелю ноги»: женщина в Воронеже никого не пускает в подъезд
16:50
Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц
16:39
Такого нигде нет: что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ
16:38
«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
В Москве молодой парень умер от остановки сердца, вернувшись из Африки
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео