«Могло быть хуже»: дочь Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 141 0

Дочь Николая Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации

«Могло быть хуже»: дочь Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Телеведущий оказался в больнице днем ранее. Как себя чувствует знаменитость?

Телеведущий Николай Дроздов был накануне госпитализирован из-за плохого самочувствия. Что со здоровьем известного на всю страну зоолога — точно неизвестно. Предположения в прессе разные. Однако, как отметила его дочь, врачи приехали очень вовремя, поскольку все могло «быть хуже».

«Все вроде бы обошлось, могло быть хуже. Вовремя поехали», — сказала наследница телеведущего Елена в беседе с «360».

Однако что именно стало причиной госпитализации Дроздова — так и не сказала. Она пообещала проинформировать об этом, как только все станет более понятно.

Есть как минимум три версии, из-за чего Дроздов мог попасть в больницу. Первая — отравление. Как отметил друг зоолога и композитор Дмитрий Дунаев, телеведущий просто «что-то не то съел» и чувствует он себя уже хорошо. Но в стенах больницы пробудет еще пару дней.

Вторая версия — у телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов.

Третья версия — Дроздов проходит запланированное лечение. Другой друг зоолога — художник Константин Мирошник заявил, что это касается «глаз».

Однако поспешных выводов делать не стоит. Остается только ждать официального заявления семьи Дроздова или же его самого.

В конце прошлого года знаменитость сломал восемь ребер в результате неудачного падения — он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала сильной. Дроздов тогда провел в стенах больницы две недели.

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