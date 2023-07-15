«Рядом был не один психолог»: как Дмитрий Шепелев справлялся со смертью Жанны Фриске

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Дмитрий Шепелев признался, что обращался к психологам после смерти Жанны Фриске

«Рядом был не один психолог»: как Дмитрий Шепелев справлялся со смертью Жанны Фриске

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущего неоднократно обвиняли в том, что он отстранился от болеющей артистки, но сам он заверил — такого не было, и он тогда все сделал правильно!

Спустя восемь лет после ухода из жизни певицы Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как переживал смерть любимой. Он опроверг слова родных знаменитости о том, что бросил артистку в ее тяжелый период жизни. Наоборот, по его мнению, он все время находился рядом, помогал с лечением, сопровождал на все процедуры и параллельно заботился о маленьком общем сыне Платоне.

«Я вывозил очень долго, потерял реально много времени. Но то, что это забрало у меня лет десять карьеры, профессиональной жизни, меня как мужчины — факт. Это время я потратил на другое, не думая о будущем, деньгах. Я заботился о ребенке, жене. Я все сделал правильно», — заявил Шепелев в YouTube-шоу Влада Аганова.

Смерть Фриске, по словам Шепелева, стала таким шоком для него, что он спасение начал искать в алкоголе. Однако понял — это не выход и обратился к психологу. К нему он пришел еле живой, абсолютно не понимая происходящее.

«Я на полусогнутых ногах входил в кабинет психолога, падал на диван, лежал, свернувшись калачиком, и просил просто поговорить со мной. Потому что эмоциональное напряжение было такое сильное, что переживать его самостоятельно — тяжело. Со мной рядом был психолог, и не один», — вспомнил он.

Лишь спустя пару лет после трагедии он смог обрести счастье, повстречав дизайнера Екатерину Тулупову. Два года назад она подарила телеведущему сына Тихона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая трагедия в семье Жанны Фриске произошла 49 лет назад.

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