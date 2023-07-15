Николай Дроздов рассказал, что его выпишут из больницы через неделю
| Шоу-бизнес Эксклюзив 14 0
Знаменитый ведущий отметил, что его самочувствие потихоньку улучшается.
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
Популярный телеведущий, зоолог Николай Дроздов вышел на связь из больницы. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что его самочувствие понемногу улучшается.
«Потихоньку, все лучше и лучше», — рассказал Дроздов.
Информацию о проблемах с глазами Дроздов не подтвердил.
«Ну постепенно (самочувствие — Прим. ред.) приходит в себя. Но это связано с пищеварением. <…> В больничке пока», — заметил Дроздов.
Популярный телеведущий рассказал, что выпишут его где-то через неделю.
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