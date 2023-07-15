Николай Дроздов рассказал, что его выпишут из больницы через неделю

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14 0

Знаменитый ведущий отметил, что его самочувствие потихоньку улучшается.

Николай Дроздов рассказал, что его выпишут из больницы через неделю

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Популярный телеведущий, зоолог Николай Дроздов вышел на связь из больницы. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что его самочувствие понемногу улучшается.

«Потихоньку, все лучше и лучше», — рассказал Дроздов.

Информацию о проблемах с глазами Дроздов не подтвердил.

«Ну постепенно (самочувствие — Прим. ред.) приходит в себя. Но это связано с пищеварением. <…> В больничке пока», — заметил Дроздов.

Популярный телеведущий рассказал, что выпишут его где-то через неделю.

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